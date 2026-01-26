Tatu-canastra e uma das tocas escavadas pelo animal (Wellington Hannibal/UEG)\nO tatu-canastra, maior tatu do mundo e espécie ameaçada de extinção, exerce um papel fundamental para a sobrevivência de vários outros animais no Cerrado goiano. Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em Quirinópolis, no sudoeste goiano, revelou que as tocas escavadas por ele servem como refúgios naturais. Ao todo, os pesquisadores identificaram 32 espécies diferentes, entre aves, mamíferos, répteis e anfíbios, que utilizam essas estruturas subterrâneas para descansar, fugir de predadores e se proteger do calor intenso.\nA pesquisa foi desenvolvida pela bióloga Luana Flores, com orientação do professor Wellington Hannibal, e utilizou câmeras escondidas para monitorar 20 tocas ativas ao longo de sete meses. As estruturas estão localizadas na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Serra da Fortaleza, em Quirinópolis. O trabalho resultou em mais de 650 registros de animais entrando ou interagindo com as aberturas feitas pelo tatu-canastra.