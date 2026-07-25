Trabalhadores e animais foram atacados por abelhas em um terreno em Dianópolis, na região sudeste do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque começou enquanto os trabalhadores realizavam a limpeza do local.\nDe acordo com a corporação, os trabalhadores teriam atingido o enxame durante o serviço, momento em que as abelhas iniciaram o ataque. O caso foi registrado nesta quinta-feira (23).\nDedicada e carinhosa: saiba quem era a ex-servidora que morreu em acidente na TO-335\nJustiça afasta policiais penais suspeitos de ligação com grupo de estelionato eletrônico no Bico do Papagaio\nMédico vira alvo de investigação após registrar 199 ultrassonografias em um único dia\nSegundo o tenente da Polícia Militar Jheymeson Melo, entre os animais atingidos, uma ovelha não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto outra ficou cega de um olho. As pessoas que estavam no local também ficaram feridas.