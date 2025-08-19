Anciã Djidjuke Karajá, da aldeia Hãwalo, morreu no dia 11 de agosto de 2025 (Divulgação/Dsei Araguaia/ Reprodução redes sociais)\nMorreu aos 100 anos a anciã Djidjuke Karajá, da aldeia Hãwalo, em Santa Isabel do Morro, na Ilha do Bananal. Ela ficou conhecida por ser uma das mulheres indígenas que estampou uma edição limitada de notas de 1.000 cruzeiros, impressas em 1990. Na época da homenagem, a anciã posou na cédula ao lado de Koixaru Karajá.\nA anciã indígena morreu no dia 11 de agosto e a causa da morte não foi informada. Uma parente de Djidjuke, que preferiu não se identificar, contou que na época do nascimento dela, em 1925, a família fez um ritual que a tornou pajé ainda criança.\nEla não se tornou pajé adulta. Já nasceu, já veio pajé, desde pequenininha. Então era muito raro na época dela, uma mulher ser pajé porque na nossa cultura, mulheres são mais pra dentro de casa. Era bem forte antigamente, agora que a gente está se soltando mais. Então, ela foi uma das bem raras de ser pajé desde criança", explicou.