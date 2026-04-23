Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de matar um homem e abandonar o corpo às margens de uma rodovia, em Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu após um desentendimento durante uma confraternização em uma residência.\nOs suspeitos foram presos na segunda-feira (20) por homicídio e ocultação de cadáver. Os nomes deles não foram divulgados e, por isso, o g1 não conseguiu entrar em contato com a defesa para um posicionamento.\nSindicância da GMP sobre suposto estupro é concluída e caso entra em nova fase\nIrmão de duas pessoas que morreram em acidente com oito mortes na BR-020 lamenta: 'Eu tinha dois irmãos muito bacanas'\nDe acordo com as investigações, os envolvidos estavam na confraternização, ingerindo bebidas alcoólicas quando se desentenderam. A vítima foi agredida e esfaqueada, morrendo no local no ocorrido.