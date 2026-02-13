Os amigos e familiares homenagearam Miguel de Araújo Machado, o neto do prefeito de Itumbiara, morto pelo pai. Um grupo de amigos do adolescente usou uma camiseta com os dizeres “Miguel Eterno”, durante o enterro. O corpo dele foi velado na casa do avô, o prefeito Dione Araújo, e enterrado no Cemitério Avenida da Saudade.\nMiguel foi morto pelo pai, o secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, que se matou em seguida, na noite desta quarta-feira (11). O adolescente foi levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu.\nAlém do filho Miguel, Thales também atirou contra o filho caçula, de 8 anos, que passou por cirurgia e está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos. Em nota, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de três dias, a partir desta quinta-feira (12).