-Empresário de Gurupi encontrado morto recebe homenagem de equipe de Team Roping (1.3412666)\nUm mês após a morte repentina do empresário e engenheiro civil Guilherme Pedroza Oliveira, de 31 anos, amigos e familiares se reuniram em Gurupi, no sul do estado, para uma homenagem marcada por forte emoção. O tributo ocorreu durante a quarta etapa do "Campeonato 63" de Team Roping, esporte que Guilherme praticava com dedicação e paixão.\nO local da cerimônia foi um rancho recentemente inaugurado por um amigo próximo do empresário, espaço que Guilherme frequentava quase diariamente para treinar e onde mantinha seus animais. Para os amigos, o rancho era considerado a "segunda casa" do engenheiro, o que tornou o tributo ainda mais significativo.\nO momento de maior comoção na arena ocorreu quando o cavalo de Guilherme foi solto sozinho na pista de laço. O animal percorreu o trajeto simulando uma prova, como se o empresário estivesse montado para realizar a laçada. De acordo com um familiar, a cena emocionou a todos os presentes. "Nessa parte não teve como conter as lágrimas. Todo mundo sentiu que queria a presença dele ali", relatou.