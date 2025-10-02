A morte Dione Conceição de Araújo, conhecido como John John, comoveu não só a família, mas amigos com quem ele trabalhou ao longo de sua carreira como segurança. Pelas redes sociais houve muitas manifestações lamentando o falecimento do profissional.\nJohn John tinha 38 anos e foi baleado no dia 27 de setembro, durante uma discussão na frente de um bar em Wanderlândia, norte do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a confusão foi motivada por causa do uso do banheiro do estabelecimento.\nO segurança foi socorrido e ficou internado no Hospital Regional de Araguaína. Acabou morrendo nesta quarta-feira (1º), em decorrência dos ferimentos.\nA esposa do segurança é a fisiculturista premiada Marcileide Rodrigues, conhecida como Chocolate. Ela foi marcada em uma publicação da nota de pesar do Sindicato dos Trabalhadores em Vigilância do Estado do Tocantins. A postagem levou a muitas mensagens de força à Chocolate.