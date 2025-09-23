Após José Mário da Silva Souto, Dayane Pereira dos Santos e seus quatro filhos morrerem em um acidente na BR-153, moradores de Jaú do Tocantins passaram a prestar homenagens na casa e comércio das vítimas. Na residência, um manto preto com foto da família sinaliza que o imóvel está vazio. Apenas os cães estão no local.\nVeja no JA 1ª Edição: Prefeitura de Jaú do Tocantins decreta luto de três dias após morte de família\nPaulo Ricardo Nunes era amigo da família e trabalhou para José. Ele foi ao velório realizado em Campinorte (GO), onde vivem os familiares das vítimas, ao voltar, tentou atrair os cães pelo muro, para poder alimentá-los.\nFazendo isso porque eu era muito amigo dele. Sou muito amigo da família dele, já trabalhei para ele. Nós éramos muito unidos, porque ele era muito amigo, companheiro, já foi meu patrão, né? E aí criamos um vínculo de amizade muito grande, tanto ele como as crianças dele, todo dia eu estava aqui", contou em entrevista à TV Anhanguera.