-Câmara registra feminicídio de técnica de enfermagem (1.3332832)\nA técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, assassinada a tiros em Figueirópolis, era "gentil, amorosa e muito carismática", segundo a amiga Raquel Barbosa. A amiga lembra que Daiany era muito amada na cidade.\n"Conhecia Daiany desde a adolescência, era amiga das minhas filhas, que se tornou minha amiguinha também. Daiany era uma menina maravilhosa, gentil, amorosa e muito carismática. De um coração enorme, que não via maldade em nada, não fazia mal a ninguém. Aqui na nossa cidade ela sempre foi muito amada", contou.\nDaiany Batista de Carvalho foi assassinada a tiros, em Figueirópolis (TO) (Reprodução/ Instagram de Daiany Batista)\nDaiany foi assassinada logo após sair de uma loja, enquanto ela se dirigia até o local onde seu carro estava estacionado. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. (Veja no vídeo acima)