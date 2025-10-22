Um cidadão americano participava de um evento corporativo em São Paulo quando recebeu uma mensagem. Sua amiga Anna (nome fictício), 57, também americana e colega de trabalho, dizia ter sido estuprada por um funcionário do hotel em que eles estavam hospedados, uma unidade da rede Blue Tree localizada na avenida Paulista.\nPor não falar português, o homem chamou uma colega brasileira da empresa, responsável pelo setor de recursos humanos, e juntos os dois seguiram para o hotel. Ao chegarem lá, Anna contou que havia sido violentada por um funcionário após pedir comida e vinho, já que não pretendia sair naquela noite -27 de setembro de 2024, uma sexta-feira.\nA princípio, ela havia ligado do quarto. Como os funcionários não falavam inglês, ela foi até a recepção e se comunicou com o homem, agora réu na Justiça de São Paulo, por meio de um aplicativo de tradução.