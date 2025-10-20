Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por fazer ameaças à ex-namorada em Paraíso do Tocantins, região central do estado. Após ser bloqueado nas redes sociais, ele passou a fazer transferências via Pix com mensagens para intimidar a vítima, de 20 anos.\nDe acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a 9ª Central de Atendimento em Paraíso do Tocantins neste domingo (19) para denunciar que tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado após o fim do relacionamento, mas ele continuou a procurá-la.\nConforme o relato, o homem enviava pequenos valores via Pix, de 1, 4 ou 6 centavos, e nas mensagens disponíveis no aplicativo do banco, ele incluía as ameaças.\nEnquanto a vítima estava registrando a ocorrência na delegacia, o homem enviou sete mensagens por meio do Pix em um período de dez minutos, informou a polícia. O nome do investigado não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.