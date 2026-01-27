Gabriel Chaves vendia pães em frente a supermercado quando foi retirado à força do local (Arquivo Pessoal/Gabriel Chaves)\nUm vídeo que circula nas redes sociais nesta semana mostra o jovem Gabriel Chaves, de 19 anos, sendo retirado da frente de um supermercado no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas. Ele vendia pães caseiros no local quando a abordagem ocorreu, cena considerada humilhante por quem presenciou a situação.\nAs imagens feitas pelo ambulante mostram a intervenção atribuída ao proprietário do estabelecimento. Relatos que acompanham a gravação apontam que parte do material acabou arremessada na rua, o que gerou revolta entre moradores da região.\nA repercussão ganhou força nas redes sociais, com críticas à postura do empresário e mensagens de apoio ao vendedor. Internautas destacaram o contraste entre grandes estabelecimentos comerciais e trabalhadores informais que dependem da venda diária para garantir renda.