Servidores que trabalham no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palmas denunciam que não há médicos suficientes para atender os plantões. Por causa disso, segundo a denúncia, ambulâncias teriam feito atendimentos sem o profissional. A situação vem atrapalhando os atendimentos às ocorrências, principalmente de acidentes.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Profissionais denunciam falta de médicos no Samu de Palmas\n"Tiveram acidentes graves em Palmas e na região aqui próxima que necessitavam da presença de médicos, inclusive algumas vezes nas duas ambulâncias UTI que o Samu de Palmas dispõe. Só que em algumas ocasiões só tinha um médico no plantão e a outra ambulância fazia apenas condutas sem o médico", relatou um enfermeiro do serviço, que preferiu não se identificar.\nEm nota, a Prefeitura de Palmas informou que apesar da dificuldade em fechar as escalas de médicos, o atendimento segue regular e sem prejuízos e que está em andamento o processo para contratar novos médicos dentro do perfil técnico exigido (veja nota completa abaixo).