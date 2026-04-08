O nome do cantor Amado Batista foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo, atualizada na segunda-feira (6) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As irregularidades foram apontadas em duas propriedades, localizadas em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia, após uma fiscalização realizada em 2024.\nVeja abaixo o que se sabe sobre o caso:\nO que é a “lista suja" do trabalho escravo?\nPor que Amado Batista foi adicionado na lista?\nQuais as irregularidades encontradas?\nO que a defesa do cantor alega?\nComo denunciar casos de trabalho análogo à escravidão?\nCantor Amado Batista entra na lista de trabalho escravo\nZé Neto e Cristiano recebem intimação da Justiça após música associada a Vorcaro\nZé Felipe diz que filhos não vão mais viajar com frequência e devem seguir rotina de estudos: 'Sem Copa do Mundo'