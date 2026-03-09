Uma pesquisa Datafolha encomendada pela farmacêutica Eli Lilly e divulgada nesta segunda (9) mostra que o Alzheimer é a segunda doença que os brasileiros mais temem que atinja alguém próximo, atrás apenas do câncer e à frente do Parkinson e da Aids. Os dados também apontam que 4 em cada 10 brasileiros conhecem alguém com Alzheimer.\nA pesquisa ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em dezembro do ano passado, em todo o Brasil. Quando perguntados sobre qual diagnóstico mais temiam que atingisse algum parente ou amigo — entre Alzheimer, Parkinson, Aids e câncer —, 75% dos entrevistados colocaram o câncer em primeiro lugar.\nO Alzheimer aparece na sequência, citado por 13% como o mais temido; a Aids vem depois (9%), e o Parkinson é mencionado por 1% como maior temor.\nPara especialistas ouvidos pela Folha, o medo do Alzheimer está fortemente ligado ao desconhecimento sobre a doença. A geriatra Celene Pinheiro, presidente da Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer), diz que o estigma afasta as pessoas da busca por diagnóstico e tratamento.