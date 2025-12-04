Alceni Ferreira Meireles Neto, preso em flagrante após jogar um celular pela janela de um apartamento durante operação que investiga recursos da merenda escolar, disse aos agentes que teria agido em “ato de desespero”. Segundo a Polícia Civil, o investigado teria tentado destruir provas no momento do cumprimento dos mandados.\nNo interior da residência, foi localizado o investigado ALCENI FERREIRA MEIRELES NETO, o qual, inquirido sobre o ocorrido, confessou expressamente que, num ‘ato de desespero’, havia arremessado o aparelho celular pela sacada do apartamento”, segundo o inquérito.\nDurante a ação, Alceni Ferreira ainda confessou que havia jogado o celular do 8º andar do condomínio, após um morador informar aos agentes sobre o aparelho destruído que estava caído em uma das áreas de lazer do local.