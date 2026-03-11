O aluno Marcus Andrade, de 42 anos, que foi advertido por ‘short inadequado’ depois que um casal reclamou na academia, ganhou indenização de R$ 20 mil. O caso aconteceu em junho de 2025, após o casal ter reclamado para a administração da academia, em Anápolis, na região central do estado. Segundo Marcus, um dos clientes do estabelecimento disse que se sentiria constrangido se a esposa visse as pernas dele.\n"Um dos personais, administrador, me chamou no escritório [da academia] e falou que tinha um cliente incomodadíssimo com o tamanho da minha bermuda e que a esposa dele veria essas pernas e ficaria realmente muito constrangido", relatou Marcus.\nO relato de Marcus foi feito por uma postagem nas redes sociais, onde ele aparece supostamente com a mesma roupa de treino que usava quando foi chamado à atenção.