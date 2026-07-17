O estudante de aviação Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu após participar de um ritual de comemoração conhecido como “banho de óleo” em uma escola de aviação de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na quinta-feira (16), durante uma celebração pelo primeiro voo solo do aluno. As informações são do g1 Paraná e da Folhapress.\nSegundo o g1, Gustavo passou mal após receber óleo utilizado em motores de aeronaves durante o ritual realizado pela escola. Ele recebeu atendimento após apresentar sinais de mal-estar e seguiu para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.\nA Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias da morte. Conforme informações divulgadas pela Folhapress, a apuração busca esclarecer as condições em que a homenagem ocorreu e a substância utilizada durante a atividade.