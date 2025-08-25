Um professor do Colégio Estadual Criança Esperança, na região norte de Palmas, foi agredido dentro da sala de aula. O agressor seria um estudante de 17 anos, que jogou uma cadeira e deu socos no professor.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o caso de agressão aconteceu na manhã do dia 20 de agosto deste ano. O chamado informava que o professor foi surpreendido pelo aluno e as agressões só pararam após outros estudantes interferirem.\nO nome do adolescente não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nNo mesmo dia o jovem foi levado para Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DECA), e o pai foi informado para poder acompanhar os procedimentos na delegacia.\nSuspeito de matar mulher a facadas em Gurupi é preso após se apresentar à polícia\nBombeiros quebram porta de vidro para resgatar clientes trancados dentro de farmácia em Palmas