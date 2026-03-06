O aluno Marcus Andrade, de 42 anos, que denunciou ter sido advertido por usar um short considerado inadequado em uma academia de Anápolis, comemorou a decisão da Justiça que condenou o estabelecimento a pagar a ele uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão cabe recurso.\nEstou feliz, e não é pelo valor ganho na causa, mas pela mensagem poderosa que ela traz: nós temos o direito de existir, ir e vir de qualquer lugar e estabelecimento sem passar por constrangimentos", afirmou Andrade à repórter Yanca Cristina, do g1 Goiás.\nO JTO entrou em contato com o advogado da academia e com o próprio estabelecimento para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDepois do caso, ele decidiu cancelar tanto o próprio plano quanto o da mãe. A mensalidade na academia custa cerca de R$ 1,5 mil e Marcus havia pago um ano de treinamento antecipado, cerca de R$ 15 mil. O administrador informou que o valor foi reembolsado.