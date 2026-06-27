-VÍDEO ALUNA (1.3426940)\nA estudante Sulamita Ferreira, aluna de um colégio militar de Palmeiras de Goiás, que morreu aos 17 anos, deixou saudades entre colegas que ressaltaram um vazio imenso causado pela morte dela. Ao POPULAR, um primo de Sulamita contou que ela tinha um coração bondoso e era amada por todos. A estudante foi velada e sepultada no Cemitério Memorial Palmeiras nesta sexta-feira (26).\nAinda é difícil acreditar que você se foi. Sua partida deixa um vazio imenso, não só na nossa sala, mas no coração de cada pessoa que teve o privilégio de crescer com você ao lado. A Sulamita era uma pessoa muito especial, dona de um jeito único que jamais será esquecido”, publicou um perfil da turma dela.\nAluna de colégio militar de Palmeiras de Goiás morre aos 17 anos\nEstudante de colégio militar morta em acidente foi reconhecida pela família pelo capacete