Uma das alunas sobreviventes do acidente que deixou cinco estudantes mortos na GO-518, entre Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, chorou ao falar da morte dos colegas em entrevista à TV Anhanguera.\nValentina Pereira destacou que, apesar de não ter sofrido ferimentos, ficou marcada pelas lembranças do acidente: "Todo mundo se machucou e eu não tive nada, nada, nada... só memórias mesmo, que vão machucar demais".\nO acidente aconteceu na segunda-feira (1°), enquanto os alunos voltavam do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, de Sanclerlândia, para casa, em Córrego do Ouro. Valentina destacou que muitos ocupantes da van eram seus amigos e destacou que sentirá falta deles.\nEu estou bem, mas o que dói é saber que muita gente que eu gostava morreu", afirmou.\nIzabela Vitória, também sobrevivente ao acidente, não conseguiu descrever a batida, mas deu detalhes sobre a cena após o fato.