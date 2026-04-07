Islane Pereira Saraiva Xavier, suspeita de colocar fogo em colega dentro de escola em Goiânia, Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nA aluna acusada de ter colocado fogo em uma colega da escola alegando ter sofrido bullying está sendo julgada, nesta terça-feira (7), em Goiânia. Islane Pereira Saraiva Xavier, na época com 19 anos, atacou Marianna Christina Gonçalves Areco Santos, então com 17. Ela teve metade do corpo queimado e chegou a ficar internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nO caso aconteceu no dia 31 de março de 2022. Durante o intervalo, Islane jogou álcool e ateou fogo em Marianna enquanto ela estava na fila do refeitório do Colégio Estadual Palmito. Na época, a Polícia Civil disse que, depois do ataque, Islane foi andando calmamente até uma sala de aula, onde ficou esperando a chegada dos policiais. Com ela foram encontradas duas facas e um canivete.