Chuva intensa provoca alagamentos em avenidas que cortam Palmas e aciona alerta da Defesa Civil (Nonato Carneiro/TV Anhanguera)\nUm alerta sonoro indicando risco de alagamento em vias de Palmas chegou aos celulares da população às 15h39 desta quinta-feira (29). A mensagem partiu da Defesa Civil do Tocantins após um forte temporal que começou por volta das 14h e causou pontos de alagamento em áreas estratégicas da capital.\nO comunicado aponta risco de correnteza e de vias intransitáveis na Avenida Siqueira Campos (antiga Teotônio Segurado), que corta a cidade no sentido norte–sul, na Avenida JK, principal eixo viário no sentido leste–oeste, e na rodovia LO-11, nas proximidades do Parque Cesamar, a maior área verde urbana de Palmas.\nProblema crônico\nO problema dos alagamentos nessas áreas não é recente e se arrasta há anos, mesmo em uma capital planejada. Moradores e motoristas convivem com pontos recorrentes de inundação sempre que há chuva mais intensa, sobretudo nas principais avenidas de Palmas. Em diferentes ocasiões, a situação já resultou em interdições, transtornos no trânsito e acionamentos frequentes da Defesa Civil.