Chuvas intensas e clima atípico estão previstos para o estado do Tocantins nos próximos dias. O ocorrido é resultado de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul que está afetando a região. O sistema, comum nesta época do ano, acabou sendo confundido com um ciclone extratropical.\nO professor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) José Luiz Cabral, disse que as chuvas devem aumentar nos próximos dias. O meteorologista explicou que o fenômeno atua como um corredor atmosférico responsável por intensificar as precipitações no estado, especialmente em determinadas regiões.\nEntão, nada mais é do que um canal de umidade que liga a região amazônica ao litoral brasileiro e quando há atuação desse fenômeno meteorológico, ele aumenta a intensidade das chuvas, principalmente nas regiões do centro sul do Tocantins” pontuou.