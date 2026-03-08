Nuvens carregadas cobrem o céu de Palmas, indicando condições favoráveis para chuva na capital tocantinense (Raphael Pontes/Jornal do Tocantins)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em diversas regiões do país, incluindo o Tocantins. O aviso de perigo também alcança o Distrito Federal e outros 13 estados (veja lista no final da matéria).\nSegundo o instituto, o alerta indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. O cenário inclui ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Essas condições elevam o risco de alagamentos, queda de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.\nO Instituto Nacional de Meteorologia também mantém alerta amarelo em outras áreas do país.Esse nível indica perigo potencial com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60 km/h.