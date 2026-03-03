Chuvas intensas atingiram a capital nos primeiros dias do ano (Lia Mara/Prefeitura de Palmas)\nO Tocantins começa a semana com dois alertas climáticos para chuvas intensas e ventos fortes que cobrem todo o estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mais grave é o alerta vermelho, de grande perigo, emitido após temporais que deixaram várias regiões com alagamentos, vias interditadas e casas destruídas.\nConforme o Inmet, o alerta vermelho cobre quase todo o estado, com chuvas de mais de 100 milímetros por dia e risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.\nO segundo alerta para a região do Bico do Papagaio, região norte do estado, é o nível laranja. Ao todo, são esperados cerca de 50 milímetros de chuva e ventos que podem passar dos 60 km/h. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.