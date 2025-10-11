Apesar do calor intenso em algumas horas do dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de chuvas intensas para o Tocantins válido até domingo (12).\nO aviso começou a valer às 8h30 deste sábado (11). Conforme o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também estão previstos ventos intensos, de 40 a 60 km/h, porém, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.\nEntre as orientações para evitar acidentes durante temporais estão:\nnão se abrigar debaixo de árvores;\nnão estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda;\nevitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.\nHomens são atingidos por raio durante pescaria em rio no Tocantins, dizem Bombeiros\nPolícia apreende ouro, mercúrio, armas e destrói dragas de garimpo ilegal em rio no Tocantins