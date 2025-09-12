A morte de Matheus Silva Galvão, de 25 anos, abalou familiares e amigos. O jovem, que era estudante de educação física, morreu após bater em uma árvore na região norte de Palmas. A tia Elda Souza Bezerra contou que o sobrinho estava voltando do mercado, a caminho de casa, quando o acidente aconteceu.\nEle estava indo para casa, tinha saído para comprar um refrigerante para poder jantar com a namorada dele quando o Matheus bateu na árvore”, disse a tia.\nO acidente aconteceu na quadra 305 Norte, na noite de quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o jovem teria tentado desviar de um carro quando perdeu o controle da moto que pilotava e bateu em uma árvore.\nAlegre, brincalhão e muito cuidadoso, são palavras que a tia usou para homenagear o sobrinho.\nMatheus era um menino alegre, a característica dele mais forte era a alegria, sempre carinhoso, cuidador. Ele amava cuidar dos pais, quando a mãe dele ficava doente ele vinha e ficava por perto ajudando. Meu sobrinho não tinha tempo ruim, o que precisasse dele, ele ajudava”, contou Elda Souza.