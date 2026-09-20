A aldeia Canoanã, em Formoso do Araguaia, foi atingida por um incêndio que destruiu pelo menos 38 casas. Segundo o prefeito Israel Kawê (PSB), o fogo começou após um curto-circuito e se alastrou pelas residências no sábado (19). Não há feridos.\nNeste domingo (20), equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Indígenas, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS) atuam no local distribuindo água potável e cestas básicas.\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que o incêndio foi controlado, mas a comunidade está sem energia e sem água potável.\nO secretário municipal Domingos Bezerra informou ao g1 que os desabrigados estão alocados em casas vizinhas e não desejam sair da aldeia. "A comunidade deles é bem solidária uns ao outros. A gente vai providenciar tendas, fazer os fechamentos e trazer novas estruturas para eles", contou.