O Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou que as prefeituras de Rio da Conceição e Pium adotem medidas para corrigir problemas considerados irregulares em serviços públicos. As recomendações envolvem situações distintas nos dois municípios: o abastecimento de água em Rio da Conceição e uma licitação para obras de pavimentação asfáltica em Pium. As prefeituras têm prazo de 10 dias para informar se vão cumprir as medidas.\nEm Rio da Conceição, o MPTO cobra providências para garantir o fornecimento de água após sucessivas reclamações de moradores sobre a falta d'água. Já em Pium, o órgão recomendou a anulação de uma licitação de pavimentação por indícios de restrição à concorrência e para evitar possíveis prejuízos aos recursos federais destinados à obra.\nA Hidro Forte informou, por nota, que recebeu a recomendação do MPTO e que apresentará, dentro do prazo estabelecido, todos os esclarecimentos e informações solicitados (Veja nota completa abaixo).