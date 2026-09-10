A água que abastece a Aldeia Kurehê, localizada em Santa Fé do Araguaia, região norte do estado, foi considerada imprópria para consumo humano após análise realizada a pedido da Vigilância Sanitária Municipal. O laudo apontou a presença de coliformes totais e da bactéria Escherichia coli (E. coli), além da ausência de cloro residual livre, condição que descumpre os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Indígenas sofrem com contaminação da água na comunidade\nAs amostras foram coletadas em uma torneira da Escola Estadual Indígena Waxiho Bedu, situada na comunidade indígena da etnia Karajá Xambioá. A aldeia abriga cerca de 50 moradores e, diante da situação, estudantes suspenderam a frequência às aulas até que sejam adotadas medidas que garantam o fornecimento de água adequada para consumo.