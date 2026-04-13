Estão abertas as inscrições para interessados em vender lanches e outros produtos durante a 26ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins). O evento contará com espaço para vendedores ambulantes, comerciantes, artesãos, associações, povos originários e outros segmentos.\nOs cadastros podem ser feitos até o dia 17 de abril, das 8h às 14h, presencialmente na sede da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), em Palmas. Considerada a maior feira do setor no estado, a Agrotins movimentou R$ 5,07 bilhões em negócios em 2025.\nO edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Estado. Ao todo, estão previstas 88 vagas, distribuídas em pontos do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha. A ocupação dos espaços será definida conforme a categoria e o tipo de produto comercializado.