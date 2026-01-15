Agricultores e empreendedores familiares ainda podem realizar o credenciamento para vender alimentos à Prefeitura de Palmas. Os interessados têm até o dia 22 de janeiro para se inscrever no Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA).\nConforme a prefeitura, o PAA cumpre dupla função: adquirir produtos da agricultura familiar para realizar a distribuição de produtos a pessoas e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas nos equipamentos da Assistência Social, na modalidade de compra com doação simultânea municipal.\nO chamamento foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 12 de dezembro de 2025. Para se credenciar, os agricultores individuais deverão apresentar a documentação para habilitação na Secretaria de Ação Social e da Mulher, localizada na Avenida LO-01, ACSE I (104 Sul), das 13 às 19h.