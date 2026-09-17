Manoel Rodrigues dos Santos morreu aos 54 anos (Reprodução/Instagram Diário de Augustinópolis)\nUm agricultor de 54 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada por um peixe conhecido como poraquê em uma represa no povoado Bacuri, em Sampaio, na região do Bico do Papagaio. Manoel Rodrigues dos Santos chegou ao Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG), mas já estava morto, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES). O caso aconteceu nesta quarta-feira (16).\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Manoel sofreu a descarga durante a limpeza do açude. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial atenderam a ocorrência.\nO corpo seguiu para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde passará pelos exames necessários antes da liberação aos familiares. A Polícia Civil também apura as circunstâncias do acidente.