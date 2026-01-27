O agricultor Cícero Francisco de Sousa, de 35 anos está desaparecido desde a última quarta-feira (21) após sair de um ônibus de viagem e entrar em uma área de mata, no município de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a família, ele tentava ajudar o irmão, que teria entrado em surto durante o trajeto.\nCícero é natural de Araripe, no Ceará. De acordo com a esposa dele, Francerli Pereira, o agricultor viajava pela primeira vez para fora do estado em busca de trabalho no corte de cana-de-açúcar, no município de Chapadão do Sul (MS).\nDurante o percurso, o irmão de Cícero, Júnior Francisco de Souza, teria apresentado sinais de surto, ficou agitado e pediu para descer do ônibus.\nO motorista abriu a porta e ele saiu correndo em direção à mata. Meu marido desceu logo atrás para tentar ajudar o irmão, e os dois entraram no mato”, contou Francerli.