Uma servidora pública do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Baliza foi exonerada do cargo após ser suspeita de espancar uma moradora que teria ofendido ela, segundo a Polícia Civil. À TV Anhanguera, Rosália Barbosa, de 52 anos, que teria sido vítima das agressões, contou que estava embriagada quando enviou as mensagens.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Servidora pública espanca mulher após receber mensagens ofensivas\nO g1 não conseguiu localizar a defesa da servidora. Em nota, a Prefeitura de Baliza afirmou que repudia qualquer forma de violência e que a servidora foi exonerada de forma imediata (leia a nota completa ao final do texto).\nO caso aconteceu no domingo (9). Rosália explicou que a suspeita entrou no quarto com um pote de areia, que jogou no rosto e cabelo dela. Após isso, a mulher teria arrastado a vítima pelos cabelos para fora do quarto e continuado as agressões.