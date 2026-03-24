Ágatha Sophia tinha 4 anos quando desapareceu (Reprodução/Arquivo da família de Ágatha Sophia)\nA Polícia Civil do Tocantins abriu inquérito para investigar o desaparecimento de Ágatha Sophia Almeida Xavier, de 4 anos, no Rio Tocantins, em Tocantinópolis. A medida ocorre após a suspensão das buscas pela criança, que seguiam há dias sem resultado.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso passa a ser apurado pela 3ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV) de Tocantinópolis, responsável por investigar as circunstâncias do desaparecimento.\nVeja quem era o jovem morto após cair de moto e que teria sido atropelado em Gurupi\nBuscas por menina de 4 anos desaparecida no Rio Tocantins são suspensas após dias sem resposta\nVeja vídeo da prisão de suspeito de matar vigia em shopping de Palmas