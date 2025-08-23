O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prorrogou o afastamento do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto. Ele está afastado do cargo há um ano, após ser alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) que apura a suposta venda de sentenças.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Desembargador Helvécio Maia é afastado do cargo; saiba mais\nSegundo o Diário da Justiça do Tocantins, a decisão foi assinada pelo ministro e corregedor nacional de justiça Mauro Campbell Marques. O inquérito da Operação Máximus, tramita no Supremo Tribunal Federal.\nÀ TV Anhanguera, a defesa de Helvécio Maia Brito disse que não vai comentar a decisão.\nO magistrado Márcio Barcelos Costa, titular do 3º Juizado Especial da Comarca de Palmas, foi convocado para substituir o desembargador durante o período de seu afastamento. Conforme o o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), a substituição seguirá enquanto se aguarda a finalização das apurações do caso de Helvécio.