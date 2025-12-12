O aeroporto de Palmas teve vários voos cancelados em decorrências dos ventos fortes que atingiram São Paulo e Santa Catarina. Os atrasos e cancelamentos atingiram todo o país entre quarta-feira (10) e quinta-feira (11).\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Voos são cencelados no aeroporto de Palmas; saiba mais\nNo caso do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, a assessoria do terminal informou que cinco voos da Latam foram cancelados. Veja quais:\nVoo 3833 10/12 PMW/GRU\nVoo 3395 11/12 PMW/GRU\nVoo 3395 11/12 PMW/GRU\nVoo 3611 11/12 PMW/GRU\nVoo 3573 11/12 PMW/BSB\nSegundo a assessoria, não há nenhum cancelamento ou atraso nesta manhã (12) no Aeroporto de Palmas.\nEm nota, a companhia informou que sua operação segue afetada pelos efeitos da meteorologia adversa e está reorganizando sua malha aérea para atender todos os clientes (veja nota abaixo).