-AEROPORTO JATAI (1.3432636)\nO Aeroporto Regional de Jataí, no sudoeste de Goiás, terá uma pista de 1,89 mil metros de extensão e capacidade para receber voos comerciais e aviões que comportam até 160 passageiros. O empreendimento está com as obras da infraestrutura operacional em andamento, com a concretagem da pista, e terá licitação aberta ainda neste mês para a construção do terminal de passageiros (veja o vídeo acima).\nOs avanços do projeto foram apresentados durante uma visita técnica na sexta-feira (10) realizada pela Prefeitura de Jataí, que reuniu representantes de entidades de classe, vereadores, empresários e profissionais da imprensa no canteiro de obras.\nAo POPULAR, o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Cantimiro Martins, afirmou que o asfaltamento da pista deve ser concluído até o final de agosto. Depois dessa etapa, ainda serão executados serviços como drenagem, sinalização e demais estruturas necessárias para a operação do aeroporto.