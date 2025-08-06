A partir de outubro, o aeroporto de Araguaína irá passar a operar voos comerciais. As rotas vão ser feitas três vezes por semana pela GOL Linhas Aéreas e vão incluir paradas em Palmas e Brasília (DF), segundo informou a Prefeitura de Araguaína.\nO anúncio foi feito nesta quarta-feira (6) e, segundo o município, os voos serão operados às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados.\nQuestionada, a empresa informou que haverá a operação, mas as frequências, horários e outros detalhes serão divulgados pela GOL posteriormente.\nA prefeitura informou que a gestão promoveu diversos investimentos voltados à ampliação e modernização do aeroporto, que passou a ter estrutura para receber aeronaves de grande porte.\nForam anos de investimentos, seguindo rigorosamente as exigências do Governo Federal, lidando com muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir. Há anos que nossa cidade não só precisa, mas merece ser incluída nas rotas aéreas. Estamos com a sensação de dever cumprido”, destacou o prefeito Wagner Rodrigues (União Brasil).