Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência (Reprodução/Bombeiros)\nUm acidente envolvendo um avião de pequeno porte foi registrado na tarde desta quarta-feira (30), na zona rural de Divinópolis do Tocantins, na região oeste do estado. A aeronave caiu em uma área de mata de difícil acesso e segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações oficiais sobre feridos ou mortos.\nA queda aconteceu na região do assentamento Mulher Cidadã. A aeronave é um bimotor NEIVA EMB-810D de prefixo PT-RSN. Imagens publicadas pela página Onlines de Paraíso mostram os destroços em meio à vegetação.\nO presidente da associação dos assentados, Francisco, contou ao JTo que moradores relataram ter visto o avião voando baixo e, depois, ouviram 'um forte barulho de impacto'.\nPF investiga esquema de extração ilegal de manganês e bloqueia R$ 2,1 milhões