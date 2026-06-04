Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, enfrente uma batalha contra o câncer de mama (Arquivo pessoal/Ildene Soares Pires Aguiar)\nA história do casal tocantinense que deixou Palmas e seguiu para Londrina (PR) em busca de tratamento médico ganhou novos e esperançosos desdobramentos. Dias após a publicação da reportagem original pelo Jornal do Tocantins, uma rede de solidariedade jurídica começou a se formar: advogados especialistas em Direito da Saúde e em demandas envolvendo medicamentos de alto custo manifestaram interesse em atuar voluntariamente no caso.\nA mobilização surgiu após o relato de Hallys Rodrigues de Aguiar, de 39 anos, que abandonou sua rotina e trabalho para acompanhar a esposa, Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, na luta contra uma doença grave (veja vídeo no final da reportagem). O casal vive atualmente em Londrina (PR), onde busca alternativas terapêuticas e acompanhamento especializado que não encontraram em seu estado de origem.