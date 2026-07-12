O advogado Antônio Andriêr da Silva, de 48 anos, morreu enquanto pescava na região da usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, segundo o Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (10), e Antônio, que era morador de Itumbiara, teria se afogado no local.\nDe acordo com os Bombeiros, o advogado estava acompanhado de um amigo no momento da pescaria. O nome do amigo não foi divulgado, e o g1 não conseguiu contato com ele. O colega relatou à equipe que se afastou por um curto período e, ao retornar, encontrou apenas os pertences da vítima caídos na água.\nAo Corpo de Bombeiros, o homem informou que, ao realizar buscas no local onde a bolsa foi encontrada, avistou o advogado já submerso e sem sinais vitais. O amigo então contou que retirou o corpo e o deixou sobre umas pedras próximas à margem. Em seguida, deixou o local para avisar a família e as autoridades competentes.