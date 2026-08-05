A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO) aplicou suspensão cautelar ao advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, investigado pela morte do filho, Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, em Palmas. A decisão partiu da Diretoria da entidade, do Conselho Seccional e da Presidência do Tribunal de Ética e Disciplina (TED).\nSegundo a OAB-TO, a medida possui natureza cautelar e permanecerá em vigor até a instauração e a análise do procedimento disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina. A entidade informou que o processo assegurará ao advogado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.\nLaudo do IML confirma crueldade em morte de criança de 3 anos em Palmas\nPolícia Civil apura 'violência extrema' em caso de criança morta na casa do pai em Palmas\nCriança é encontrada morta em casa na região norte de Palmas; polícia suspeita de homicídio