A Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OABTO) nomeou o advogado Bolívar Camelo Rocha como Diretor de Valorização Histórica da seccional, em Palmas, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a advocacia no estado. Considerado o advogado mais antigo em atividade no Tocantins, ele passa a integrar oficialmente a diretoria da OABTO como parte das ações de preservação da memória institucional da entidade. A nomeação foi oficializada nesta segunda-feira (12).\nA nomeação integra um conjunto de iniciativas da OAB Tocantins voltadas à valorização da memória institucional e ao reconhecimento de profissionais que participaram da consolidação da advocacia e do sistema de Justiça no estado. A diretoria avalia que a presença de Bolívar Camelo Rocha reforça o compromisso da entidade com sua história e com a preservação de referências da classe.