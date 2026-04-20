Um advogado de 35 anos e a namorada dele, de 27, morreram após um acidente entre uma moto e um carro na GO-010, em Goiás. O caso aconteceu na tarde deste sábado (18), no km 168 da rodovia, no trecho entre Vianópolis e Luziânia.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, quando as equipes chegaram ao local, a Polícia Militar de Goiás já estava presente. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e constatou as mortes das vítimas ainda no local.\nAs vítimas foram identificadas como Márcio Nogueira e a namorada dele, Karolyne Steffane.\nMárcio atuava na área penal e, segundo pessoas próximas, também estudava para se tornar juiz. Ele já havia sido aprovado em uma seleção fora do estado, mas preferiu seguir tentando uma vaga em Goiás. Karolyne trabalhava como vendedora em uma loja de veículos em Trindade.