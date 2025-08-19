O advogado Bruno Galhardo, que defende o influenciador Hytalo Santos, afirma que seu cliente não deve ser transformado em bode expiatório no debate sobre a adultização infantil. "O debate público sobre isso é bem-vindo e é algo que tem que ser discutido", diz ele.\nSegundo Galhardo, "fatos sérios estão sendo imputados" a Hytalo. Ele reforça que o influenciador deve ser julgado com base na lei e nos elementos concretos do caso, e não usado como símbolo de uma discussão mais ampla.\nHytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho desde 2024 sob suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega as acusações.\nO youtuber Felca publicou um vídeo, no último dia 6, fazendo denúncias sobre a exploração e adultização de jovens em conteúdos na internet e citou Hytalo. O vídeo aborda o caso de uma jovem de 17 anos que, segundo ele, vive com Hytalo desde os 12. Em trechos de vídeos, ela aparece sendo filmada dormindo com pouca roupa, acompanhada do namorado, após uma cirurgia para colocação de próteses de silicone nos seios.