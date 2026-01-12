O presidente Lula (PT) deve anunciar ainda nesta semana a escolha do advogado Wellington César Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, segundo aliados.\nLula já afirmou a auxiliares que avalia a nomeação de Lima e Silva para o cargo, e a expectativa no Palácio do Planalto é que o anúncio seja formalizado nos próximos dias.\nHoje à frente do departamento jurídico da Petrobras, por indicação do próprio Lula, Lima e Silva estreitou a relação com o presidente nos 18 meses em que ocupou a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República.\nConcurseiros: Tocantins tem concursos autorizados e em planejamento para 2026\nBolsonaro tem azia constante e médico foi chamado à prisão, diz Carlos\nCaptura de Maduro por Trump preocupa Irã em momento frágil para regime\nDespachava quase diariamente com Lula, na função de análise de atos da Presidência e avaliação de indicações e preparo de despachos, entre outros.